Demirbaş Listesi
ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Arıcılık ve Çam Balı Uyguluma ve Araştırma Merkezi BEŞKAZA GENETİK KAYNAKLAR VE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BEYTEK) BODRUM DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMA VE...
ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Arıcılık ve Çam Balı Uyguluma ve Araştırma Merkezi
BEŞKAZA GENETİK KAYNAKLAR VE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BEYTEK)
BODRUM DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
DALAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
DATÇA KAZIM YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kaynak: Habermetre