Demirağ OSB, yatırım üssü olacak - SİVAS
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Demirağ OSB, yatırım üssü olacak - SİVAS

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yapımı devam eden Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kentin yatırım üssü olacağını belirtti.

22.06.2020 20:16 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:22

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yapımı devam eden Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kentin yatırım üssü olacağını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer yetkililerle OSB'de yürütülen çalışmaları inceledi.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla kentteki yatırımların devam ettiğini aktaran Ayhan, "Sivas için son derece ehemmiyet arz eden Demirağ OSB'de çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Buraya gelmeden önce 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantımızı yaptık. Gündemde 17 adet arsa tahsisi konusu vardı, 75 milyon liralık yatırım ve 2 bin kişinin istihdam edileceği arsa tahsislerini yaptık. Sivas'a hayırlı uğurlu olsun. Bu talepler dikkate alındığında 1. OSB'nin kapasitesi gittikçe dolmaya başladı, artık seçici olmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan, Demirağ OSB'nin tamamlanmasıyla birlikte Sivas'ın, istihdamda önemli merkezlerinden biri olacağını belirterek, "Tünelde ışık göründü, firma arzu ettiğimiz işin üstünde bir çalışma yapacak. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yereldeki aktörler ile hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Demirağ OSB bacaların tüttüğü, ocaklarda aşların kaynadığı bir mekan olacak." açıklamasında bulundu.

"Yatırımcılarımızın önünü açacağız"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivas'ta takip ettikleri en önemli konuların başında Demirağ Organize Sanayi Bölgesi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz, belediyemiz, kurumlarımız, milletvekillerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz olarak bir an önce bölgenin yatırım yapılabilir hale gelmesini arzu ediyoruz. Her zaman destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Üretene, istihdam sağlayana herkesin katkı sağlaması gerekmektedir. Normal planlama kapsamında pandemiden dolayı 3 aylık bir gecikme oldu. İnşallah, hedefimiz 2021 yılı içerisinde OSB'nin tamamlanarak fabrikaların yapılmasıdır."

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken de Demirağ OSB'nin 2021'de tamamlanmasıyla bölgenin adeta yatırım cenneti olacağını belirterek, "Valimiz ve belediye başkanımız süreci iyi takip ediyor. İnşallah burayı hep beraber hazır hale getireceğiz. Yatırımcılarımızın önünü açacağız. İşsizliği de hat safhadan aza indireceğiz." ifadelerini kullandı.

Demirağ OSB, yatırım üssü olacak - SİVAS

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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