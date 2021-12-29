Demirağ OSB'nin Cazibe Merkezi Programı'na dahil edilmesi Sivaslıları sevindirdi

SİVAS (AA) - Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller arasına Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin de dahil edilmesi kentte sevinçle karşılandı.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Demirağ Osb'nin 21. Cazibe Merkezi ilan edildiğini anımsatarak, "Pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de "Sivas'ımıza müjde, Demirağ OSB 21. Cazibe Merkezi olarak ilan edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kıymetli Bakanımız Mustafa Varank, Grup Başkanımız İsmet Yılmaz ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, yatırımcılarımıza ve sultan şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise sosyal medya hesabından, şehre verilen bir sözün yerine getirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yatırıma ve istihdama büyük katkı sağlayacak karar için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"Sivas için tarihi imza"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise yaptığı yazılı açıklamada, Sivas için tarihi bir imzanın atıldığını vurgulayarak, "40 bin kişiye ekmek kapısı olacak Demirağ OSB, Sayın Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Cazibe Merkezleri kapsamına alındı. Şehrimiz için hayal denilen teşvik gerçek oldu. Ülkemize, şehrimize ve iş dünyamıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas'a, Sivaslılara ve iş dünyasına verdiği sözü yayımladığı kararname ile yerine getirdiğini anımsatan Eken, şunları kaydetti:

"Bu konuda emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sivas'ın geleceği Demirağ OSB'ye bağlı diyorduk, yatırımcılarımıza 'siz gelin Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenimiz tamdır, kararnameyi imzalayacaktır' diyerek yer tahsislerine başladık. İmza atıldı, işimiz bitti mi? Tabii ki hayır. Daha çok çalışacağız ve Sivas'ı üretimde, ihracatta Türkiye'nin önde gelen illeri arasına getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, TOBB Ekonomi Şurası'nda "İnşallah bu kararname imzalandığında ilk etapta 10 bin kişilik istihdam sözünü veriyoruz.' dedik. Şimdi bu sözü yerine getirmek için birlik ve beraberlik içerisinde gece gündüz demeden çalışacağız. Sivas'ı yatırımın merkezi yapacağız."

AA / Halife Yalçınkaya - Ekonomi Haberleri

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