Demirağ Osb'nin Altyapı Çalışmaları Sürüyor

Sivas'ta doğrudan ve dolaylı olarak 40 bin kişinin istihdamına imkan sağlayacak Demirağ OSB'de (Organize Sanayi Bölgesi) altyapı çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Doğanca köyü yakınlarında 8 bin 140 dönüm alana kurulacak Demirağ OSB'de sözleşme bedeli 72 milyon lira olan altyapı çalışmaları devam ediyor.

Altyapı çalışmaları kapsamında çeşitli genişlikte 31,4 kilometre yol, 24,7 kilometre atık su şebekesi, 29,4 kilometre yağmur suyu deşarj şebekesi ve 27,1 kilometre içme suyu hattı döşenecek.

Demiryolu bağlantısı ve bölge içerisindeki demiryolu ağları ile lojistik merkeze de ev sahipliği yapacak Demirağ OSB, Türkiye'nin önemli ve örnek merkezlerinden biri haline gelecek.

Lojistik giderler azalacak

Projenin hayata geçmesiyle ulusal ve uluslararası taşımacılık, dağıtım, depolama ve gümrükleme işlemleri başta olmak üzere diğer tüm işlemler yerinde yürütülecek. Bu sayede lojistik giderler düşecek, taşıma ve aktarma süreleri kısalacak, ortak giderler azalacak, hizmet kalitesi artacak ve tedarik zinciri güçlenecek.

Sanayi Bölgesi, 224'ü sanayi parseli olmak üzere toplam 262 parselden oluşacak.

Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya, kontrollük hizmetleri Sivas İl Özel İdaresi'nce gerçekleştirilen, Sivas'ın yatırım ve üretim üssü olacak Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.