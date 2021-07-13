Demirağ OSB istihdama katkı sağlayacak
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Demirağ OSB istihdama katkı sağlayacak

Demirağ OSB istihdama katkı sağlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

STSO Başkanı Mustafa Eken, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında yaptığı açıklamada Demirağ OSB tamamlandığında 25-30 bin işsizin burada açılacak fabrikalarda işe başlayacağını söyledi.

STSO Başkanı Mustafa Eken, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında yaptığı açıklamada Demirağ OSB tamamlandığında 25-30 bin işsizin burada açılacak fabrikalarda işe başlayacağını söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantısına katılarak oda çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

STSO Başkanı Mustafa Eken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın iş dünyası ile bir araya geldiği toplantıyı değerlendirerek, "Bakanımız ile iş dünyamız Odamızda bir araya geldi. İş dünyamız sorularını, sıkıntı ve taleplerini bizzat Bakanımıza iletti. Bakanımıza sık sık dile getirdiğimiz Sivas'ın teşvik kapsamına alınması hususunu yineledik. Cumhurbaşkanımız teşvik sözünü vermişti bunu Bakan Bey'e de tekrar hatırlattım. Bakan Bey de sözümüzün arkasındayız, yıl sonuna kadar inşallah güzel şeyler olacak, siz yeter ki altyapınızı bitirin dedi. İnşallah Demirağ OSB tamamlandığında 25-30 bin işsiz burada açılacak fabrikalarda işe başlayacak. Aksi halde işsizliği bitirme şansımız yok. Sivas'ımız çok iyi bir avantaj yakaladı. Sivas'ta çok güzel birlik ve beraberlik var. Valilerimizi, Belediye Başkanlarımızı ve STK'larımızı gördük" dedi.

"Uçak seferlerinin yeniden başlatılmasını sağlamalıyız"

Başkan Eken, iş dünyasından gelen uçak seferleri tepkilerini de dile getirerek, "İzmir uçak seferleri tekrar kaldırıldı. 2019'da İzmir uçak seferleri kaldırılmıştı, Pegasus Genel Müdürü ile görüştük ve bir ay içerisinde yeniden başlatıldı. Fakat şimdi tekrar durduruldu. Bu konuda hızlı bir kamuoyu oluşturarak uçak seferlerinin yeniden başlatılmasını sağlamalıyız. Bu kadar güzel şeyler olurken Sivas büyürken fabrikalar gelirken, teşvikler gelirken, altyapılar yapılırken, hızlı tren gelirken, ikinci üniversite açılırken uçak seferlerinin kaldırılması zaten doğru değil. O yüzden Sivas'a, sadece İzmir'den değil Antalya'dan, Ankara'dan her taraftan uçak gelecek bir hale getirmemiz lazım. Ben görüşmeleri yaptım. Hep birlikte görüşmelerimizi yaparsak bu ay olmasa bile Ağustos ayında inşallah tekrar uçak seferleri başlatılır. Bu konuda Valimizden, Belediye Başkanımızdan ve özellikle siyasilerimizden iş dünyası olarak destek bekliyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Demirağ OSB istihdama katkı sağlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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