Demir Yumruk Fatma, Aydın'da coşkuyla karşılandı
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Demir Yumruk Fatma, Aydın'da coşkuyla karşılandı

Demir Yumruk Fatma, Aydın'da coşkuyla karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Boks Şampiyonası'ndan 3. olarak büyük bir başarıya imza atan Aydınlı Boksör Fatma Kadıköylü, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çiçeklerle karşılandı.

Avrupa Boks Şampiyonası'ndan 3. olarak büyük bir başarıya imza atan Aydınlı Boksör Fatma Kadıköylü, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çiçeklerle karşılandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis kentinde düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya ile Avrupa üçüncüsü olan Fatma Kadıköylü Aydın'ın gururu oldu. Aydın için önemli bir başarı elde eden milli sporcu, Türkiye'ye dönüşünde coşkuyla karşılanırken Aydın'da da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Gençlik Hizmetleri Müdürü ve birim amirleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

"Hedefim olimpiyatlar"

Şampiyonada Türk kadının gücünü gösterdiklerini ifade eden genç boksör, hedefinin olimpiyatlar olduğunu belirterek "Hedefim büyük, her zaman da büyük oldu. İnşallah olimpiyatlarda da güzel derece yapıp, Nazilli'yi Aydın'ı ve Egeli kadınları gururlandıracağım. Aynı zamanda milli takım antrenörüm Yavuz Kılıç'a da emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Yıldız Bayanlar Milli Takım Antrenörü Yavuz Kılıç ise Nazilli'nin boksta daha çok yol kat edeceğini dile getirerek, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve Boks Federasyonu Başkanı'na teşekkür etti.

"Gençlerin gözdesi"

Genç boksörü tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ise "Genç boksörümüz Fatma gençlerin örnek alacağı bir rol model. Gençlerimizin çalışınca başarabileceklerini gösterdi. Fatma ve diğer tüm sporcularımıza desteğimiz daima tamdır" diyerek yaşadığı gururu paylaştı.

(Uğur Eser/İHA)

Demir Yumruk Fatma, Aydın'da coşkuyla karşılandı
Demir Yumruk Fatma, Aydın'da coşkuyla karşılandı
Demir Yumruk Fatma, Aydın'da coşkuyla karşılandı
Demir Yumruk Fatma, Aydın'da coşkuyla karşılandı
Demir Yumruk Fatma, Aydın'da coşkuyla karşılandı
Demir Yumruk Fatma, Aydın'da coşkuyla karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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