Demir yüklü tır yandı

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yanan demir yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Hayri Korhan yönetimindeki 81 ET 548 plakalı demir yüklü tır, Tarsus-Pozantı Otoyolunda, seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumu fark eden şoför, tırı güvenlik şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, tır kullanılmaz hale geldi. - MERSİN