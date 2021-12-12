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Demir yüklü tır yandı

Demir yüklü tır yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yanan demir yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yanan demir yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Hayri Korhan yönetimindeki 81 ET 548 plakalı demir yüklü tır, Tarsus-Pozantı Otoyolunda, seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumu fark eden şoför, tırı güvenlik şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, tır kullanılmaz hale geldi. - MERSİN

Demir yüklü tır yandı

Demir yüklü tır yandı

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