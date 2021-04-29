Demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde demir yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde demir yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari-Şırnak karayolu üzerindeki çığlı köyü yakınlarında meydana geldi. Şırnak'tan Hakkari yönüne gelen Mehmet Yılmaz yönetimindeki demir yüklü 31 ABC 385 plakalı tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı