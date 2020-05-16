Demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı Demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı Bartın'da demir sac yüklü tır kavşakta devrildi.

Demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı

BARTIN - Bartın'da demir sac yüklü tır kavşakta devrildi. Araç sürücüsünün yaralandığı kaza anında bölgede başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza, Bartın Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Kurtköy'de bulunan Organize Sanayi Bölgesinden Bartın Limanına seyir halinde bulunan Orhan A. idaresindeki 74 AAB 094 plakalı demir saç yüklü tır, Bartın Devlet Hastanesi kavşağına geldiği sırada büyük bir gürültü ile devrildi. Aracın dorsesinde bulunan demir saçlar yola dökülürken, kaza anında olay yerinde başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önledi. Çevredekilerin haber vermesinin ardından kazadan yaralı olarak kurtulan araç sürücüsü ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgedeki trafiğin kısa süreli aksadı kazada çağrılan vinç tarafından ilk olarak yola dökülen ve dorsede kalan demir saçlar başka bir araca aktarıldı. Daha sonra devrilen tır yerinden alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA