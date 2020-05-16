Demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı Bartın'da demir yüklü tır kavşakta devrildi.

Bartın'da demir yüklü tır kavşakta devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza anında bölgede başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önledi.

Alınan bilgiye göre kaza, Bartın Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Kurtköy'de bulunan Organize Sanayi Bölgesinden Bartın Limanına seyir halinde bulunan Orhan A. (44) idaresindeki 74 AAB 094 plakalı demir saç yüklü tır, Bartın Devlet Hastanesi kavşağına geldiği sırada büyük bir gürültü ile devrildi. Aracın dorsesinde bulunan demir saçlar yola dökülürken, kaza anında olay yerinde başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önledi. Çevredekilerin haber vermesinin ardından kazadan yaralı olarak kurtulan araç sürücüsü ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgedeki trafiğin kısa süreli aksadı kazada çağrılan vinç tarafından ilk olarak yola dökülen ve dorsede kalan demir saçlar başka bir araca aktarıldı. Daha sonra devrilen tır yerinden alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA