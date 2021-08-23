Demir yüklü kamyonet otomobilin üzerine devrildi
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Demir yüklü kamyonet otomobilin üzerine devrildi

Demir yüklü kamyonet otomobilin üzerine devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te seyir halindeki demir yüklü kamyonet, bir otomobilin üzerine devrildi.

Gaziantep'te seyir halindeki demir yüklü kamyonet, bir otomobilin üzerine devrildi. Meydana gelen feci kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaza, akşam saatlerine doğru, yol yapım çalışmalarının sürdüğü İpekyolu Turgut Özal Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Halit Teke kontrolündeki 27 YP 051 plakalı hurda inşaat demiri yüklü kamyonet, Adliye istikametinden Turgut Özal Köprülü Kavşağı yönüne seyir halindeyken, aynı yönde seyreden Eyüp Tekin idaresindeki 27 ET 767 plakalı Volkswagen marka aracın üzerine devrildi.

Şans eseri yaralanan olmadı, otomobil hurdaya döndü

Çevredeki vatandaşlar, meydana gelen feci kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza nedeniyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil içerisinde bulunan sürücü Eyüp Tekin ve yanındaki yakını ile kamyonet sürücüsü Halit Teke'nin kazada yara almadığını belirledi. Kaza bölgesine gelen polis ekipleri ise yol güvenliğini alarak trafik akışını sağlamaya çalıştı. Demir yüklü kamyonetin üzerine devrildiği otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Demir yüklü kamyonet otomobilin üzerine devrildi
Demir yüklü kamyonet otomobilin üzerine devrildi
Demir yüklü kamyonet otomobilin üzerine devrildi
Demir yüklü kamyonet otomobilin üzerine devrildi
Demir yüklü kamyonet otomobilin üzerine devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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