Demir yolunun geçtiği dere yatağını toprakla dolduran kişi gözaltına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde, Samsun-Sivas demir yolu hattının geçtiği dere yatağını, arazisine geçiş yapmak için toprakla dolduran kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Emirli Mahallesi'nde oturan B.A. (51), Samsun-Sivas demir yolu hattının geçtiği Çukurbük-Kavak istasyonları arasındaki bölümde menfezin bulunduğu dere yatağını toprakla doldurdu.

Yetkililer, izinsiz yapılan toprak dolgusunun demir yolu trafiğinde, olası bir taşkında tehlike oluşturarak, can ve mal kaybına neden olabileceğini tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi "Hakkı olmayan yere tecavüz ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından gözaltına aldı.

Öte yandan, şüphelinin doldurduğu dere yatağı, demir yolu trafik güvenliğini tehlikeye atmaması için iş makineleriyle eski haline getirildi.