Demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi
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Demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

Kütahya'da tren rayları üzerinde parçalanmış halde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi.

24.12.2019 21:15 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:15
Demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

'da tren rayları üzerinde parçalanmış halde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, saatlerinde 'ndeki demir yolu üzerinde parçalanmış halde bulunan cesedin 1 gündür ailesi tarafından kayıp olarak aranan 31 yaşındaki Havva Kalkan olduğu tespit edildi. Kalkın'ın cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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