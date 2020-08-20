Demir yolu üst geçidinden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'da demir yolu üst geçidinden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
20.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:42
Elazığ'da demir yolu üst geçidinden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Muhammet Durak yönetimindeki 23 ES 129 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda bulanan demir yolu üst geçidinde korkuluklara çarparak düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA