Demir yolu tünellerinde buz temizliği
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Demir yolu tünellerinde buz temizliği

04.03.2021 08:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 08:55
Demir yolu tünellerinde buz temizliği

Tiflis-Kars ve Doğu Ekspresi ile doğuyu batıya bağlayan, Çin'e yapılan ihracatın önemli geçiş noktalarından biri olan Erzurum-Kars demir yolunun Sarıkamış hattında bulunan tünellerde yılın 5 ayı buzla mücadele veriliyor.

BAKÜ-Tiflis-Kars ve Doğu Ekspresi ile doğuyu batıya bağlayan, Çin'e yapılan ihracatın önemli geçiş noktalarından biri olan Erzurum-Kars demir yolunun Sarıkamış hattında bulunan tünellerde yılın 5 ayı buzla mücadele veriliyor.

Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu'da karayolu ağının yanı sıra demir yollarında da karla mücadele çalışması yapılıyor. Geçtiğimiz yıllara göre daha az kar düşen Doğu'da demiryollarında sıkıntı yaşanmazken, hava sıcaklığının sıfırın altında 30'lara yaklaşması sebebiyle tünellerin içini dev buz sarkıtları kapladı. Pandemi sebebiyle tren seferlerinin olmadığı ancak Çin'e ihracat malı taşıyan ihracat trenlerinin geçtiği Erzurum-Kars güzergahındaki tüneller ekipler tarafından sürekli temizleniyor.

2 BİN 70 METRE UZUNLUĞUNDA

Erzurum-Kars demir yolunda 217 kilometrelik mesafede yılın 5 ayı kar ve buzla mücadele eden TCDD görevlileri, en fazla mesaiyi Sarıkamış-Top Dağı istasyonları arasında rakımı 2 bin 270, uzunluğu ise 2 bin 70 metre olan Aşıt Tüneli'nde yapıyor. TCDD 47'nci Yol Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde çekici poz otosu olarak bilinen araçla Aşıt tüneline ulaşıyor. Soğuk hava sebebiyle tünelin içinde yaklaşık 6 metreye ulaşan buz kütlelerini kırmak için güvenlik tedbirleri altında mesaiye başlayan çalışanlar, kazma küreklerle zorlu bir çalışma sergiliyor. Daha büyük buz kütlelerini kırmaz için hilti kullanan işçiler, çalışırken söyledikleri türkülerle de yüreklerini ısıtıyor. Olumsuz hava koşullarına rağmen Aşıt tünelindeki buzları kırdıktan sonra vagonlara yükleyen işçiler, uygun buldukları bölgeye de boşaltımı sağlıyor. Günlük buz mesaisini tamamlayan işçiler, arkadaşlarının demledikleri çayla hem ısınıyor hem de yorgunluklarını atıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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