Demir Yolu Projeleri Masaya Yatırıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile görüşmesi ve Belsin-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın protokolünü imzalamasının ardından şehrimizin demir yolları projeleriyle ilgili önemli görüşmeler yaptı. Başkan Çelik, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt ile görüşmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ankara'da şehrimizin demir yollarıyla ilgili tüm projelerini üzerine toplantılar gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde şehrimize yapılacak olan Yeni Gar Binası, Banliyö Hattı ve Araçları, Ankara- Kayseri Hızlı Tren Hattı, Şehir İçinde Kalan Demir yolu Geçitleri, Lojistik Köy ve Serbest Bölge ile Demir yolu Bağlantısı gibi şehrimizi ilgilendiren tüm projeler masaya yatırıldı. - KAYSERİ