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Demir yolu işletmeciliği yetkilendirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Demir yolu işletmeciliği yetkilendirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Demir yolu tren işletmeciliği için emniyet sertifikası alıp bir yıl içinde faaliyete başlamayanların yetki belgeleri iptal edilecek.

Demir yolu tren işletmeciliği için emniyet sertifikası alıp bir yıl içinde faaliyete başlamayanların yetki belgeleri iptal edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yetki belgesi alan demir yolu tren işletmecileri yetki belgesi aldığı tarihten itibaren 6 ay içinde emniyet yönetim sistemlerini kurup emniyet sertifikasını aldıktan sonra faaliyetlerine başlayacak.

Söz konusu 6 ay içinde emniyet sertifikasını alamayan demir yolu tren işletmecilerine, emniyet sertifikasının alınması için gereken sürenin altı aydan fazla sürmesini öngörmeleri durumunda, başvuruları incelenerek 6 ay ilave ek süre verilebilecek.

Emniyet sertifikasını, verilen 6 aylık ek süreye rağmen alamayanlarla, sertifikayı alıp bir yıl içinde tren işletmeciliği faaliyetine başlamayanların yetki belgeleri iptal edilecek.

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AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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