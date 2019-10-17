17.10.2019 15:01

Tren garı önündeki demir yolu çalışanları

Kars TCDD Yolcu Hizmetleri Müdürü Muharrem Toraman'ın konuşması

Asker selamı vermeleri

Dua etmeleri Demir yolu işçilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kars'ta ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan demir yolu işçileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

KARS - Kars'ta demir yolu işçileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destekte bulundu.

Kars'taki İstasyon Mahallesi Gar Binası önünde Türk bayraklarıyla toplanan işçiler, Mehmetçik'e moral amaçlı asker selamı verdi, harekatta Türk ordusunun muzaffer olması için dua etti.

Kars TCDD Yolcu Hizmetleri Müdürü Muharrem Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın ülke ve insanlık için yapıldığını söyledi.

Demir yolu çalışanları olarak harekatı desteklediklerini ifade eden Toraman, "Tüm askerlerimizin yanında olduğumuzu dünyaya ilan ediyoruz. Haklı olduğumuz davada sonuna kadar askerimizin yanındayız." dedi.

Toraman, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyerek, "Terör örgütleri sürekli birilerinin maşalığını yapıyor. Hamdolsun Mehmetçik'imiz de onlara haddini bildiriyor. Hep birlikte asker selamı vererek Mehmetçik'imizin yanında olduğumuzu göstermek istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA