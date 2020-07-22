Demir yolu iş otosunun çarptığı kişi ağır yaralandı
Adana'da demir yolu iş otosunun çarptığı kişi ağır yaralandı.
22.07.2020 21:56 | Son Güncelleme: 22.07.2020 22:53
Adana'da demir yolu iş otosunun çarptığı kişi ağır yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde Ceyhan istikametinden gelen demiryolu iş otosu, raylar üzerinde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yüreğir devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA