Demir yolu iş otosunun çarptığı kişi ağır yaralandı
Adana'da demir yolu iş otosunun çarptığı kişi ağır yaralandı.
22.07.2020 21:47 | Son Güncelleme: 22.07.2020 22:47
Adana'da demir yolu iş otosunun çarptığı kişi ağır yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde Ceyhan istikametinden gelen demir yolu iş otosu, raylar üzerindeki ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA