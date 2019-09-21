Demir yolu emniyet yönetmeliğinde değişiklik

21.09.2019 09:32

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ ile faaliyetlerini sürdüren şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri için gerekli emniyet yetkilendirmesi ve emniyet sertifikalarını alma süresi 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ ile halen faaliyetlerini sürdürmekte olan şehir içi raylı toplu taşıma işletmecilerinin gerekli emniyet yetkilendirmesi ve emniyet sertifikalarını alma süreleri 1 yıl daha uzatılarak, 4 yıldan 5 yıla yükseltildi.

Bu sürede TCDD, TCDD Taşımacılık AŞ ve şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri işletmecilik faaliyetlerine devam edebilecek.

Kaynak: AA