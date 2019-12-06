Demir yolu bakım aracının çarptığı kadın öldü
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Demir yolu bakım aracının çarptığı kadın öldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde demir yolu bakım aracının çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

06.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:56
Demir yolu bakım aracının çarptığı kadın öldü

'nın ilçesinde demir yolu bakım aracının çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Horozköy Tren İstasyonu'nun kaldırımında yürüyen 64 yaşındaki Zeliha Yüksel, iddiaya göre, ayağının takılması sonucu raylara düştü.

Bu sırada demir yolunun bakımını yapan lokomotifin çarptığı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

5 çocuk annesi olduğu öğrenilen Yüksel'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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: Demir yolu bakım aracının çarptığı kadın öldü
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