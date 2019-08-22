Demir yiyen bakteriler okyanusun dibindeki Titanik'i bitiriyor

22.08.2019 11:00

Batmayan gemi olarak tasarlanan ancak 2 bin 223 yolcusuyla 1912'de okyanusun derin sularına gömülen Titanik'in enkazı eriyor.



Atlantik Okyanusu'nun 3,8 km derinliğindeki dev gemiye 14 yıl aradan sonra ulaşan dalgıçlar, batığın bazı parçalarının adeta yok olduğunu kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle