Demir yağmuru yağan bir ötegezegen keşfedildi
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Dünya

Demir yağmuru yağan bir ötegezegen keşfedildi

Dünyaya yaklaşık 390 ışık yılı uzaklıktaki WASP-76b isimli ötegezegende demir yağmurları olabileceği keşfedildi

14.03.2020 18:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:33
Demir yağmuru yağan bir ötegezegen keşfedildi

Dünyaya yaklaşık 390 ışık yılı uzaklıktaki bir ötegezegende (Güneş Sistemi dışında bulunan gezegen) demir yağmurları olabileceği keşfedildi.


Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, bir grup astronom Jüpiter'e benzeyen bir "gaz devi" olan WASP-76b'yi inceledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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