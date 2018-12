Demir ve Tok'un Mahalle Buluşmaları

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, mahalle buluşmalarına devam ediyor.

Ulugazi Mahallesi TOKİ Konutları sakinleri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz, coşkulu bir şekilde karşılandı.

Tok: "Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz"

Ulugazi Mahallesi TOKİ Konutları sakinlerince yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Tok yaptığı konuşmada, "Ulugazi TOKİ Konutlarının hemen yanında 20 dönümlük alan içerisine inşa edilen belediye yeni hizmet binasının süratle tamamlanması için tüm çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 5 bin metrekarelik meydan, çocuk kreşi, spor alanları, meclis ve toplantı salonu, kafeterya, 2 katlı 800 araçlık otopark ve dinlenme alanlarından oluşan yeni belediye hizmet binası ve cami inşaatımızda vatandaşlarımızın hizmetine açılması için gün sayıyoruz. Ulugazi TOKİ Konutlarının projesinde cami olmamasından dolayı vatandaşlarımız ibadetlerini yapmakta zorluk çekiyorlardı. 38 blokta 5 bin 245 kişinin yaşadığı yaşam alanında cami olmadığı için o konutlarda oturan konut sakinlerimiz cami ihtiyaçlarını bize anlattılar. Bizler de bu doğrultuda bu bölgeye bir cami kazandırmak için belediye hizmet binamızın yanındaki 2 bin 600 metrekarelik alanı cami alanı olarak tahsis ettik. Cami inşaatımız bittiğinde bu bölgede vatandaşımız için büyük bir ihtiyacı gidermiş olacağız. Selçuklu mimarisi kullanılarak yapılan caminin ise önümüzdeki birkaç ay içinde hizmete geçecek olmasının mutluluğu içeresindeyiz. Bunun yanı sıra göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yaşadığımız kente hizmet etme aşkımızla, kültürel mirasımızı ve tarihimizi gelecek nesiller için korumaya ve üstün tutmaya, ilçemizi markalaştırmaya ve modern, yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik çalışmalarımızı bir bir hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 4,5 yılda İlkadım'ın gelecek yüzyılına damga vuracak eserlere imza attık. Bundan sonrasında beklentimiz ve gelecek vizyonumuzu daha da yukarıya taşıyarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Demir: "Kazanan Samsun olacak, vatandaşımız olacak"

Ulugazi TOKİ sakinleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Demir ise göreve geldiğinde yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Demir, "Göreve geldiğimiz an itibariyle Samsunumuz ve vatandaşlarımız için üreteceğiz ve büyüyeceğiz. Vatandaşımızın parasının her kuruşunu hesaplayarak yatırım ve projelerimizi Samsun için geliştirip hayata geçireceğiz. Kazanan Samsun olacak, vatandaşımız olacak. Çarşamba, Vezirköprü, Havza'nın organize sanayi çalışmalarını hızlandırıp Samsunumuzu sanayi kenti haline getirerek gençlerimize iş imkanları açacağız. İşçi alımlarımızı internet sitesi üzerinden başvurularla alacağız ve öncelikli alımlarımız yetim, öksüz kişilerden oluşacak. Sosyal belediyecilik anlayışıyla gönüllere sesleneceğiz. Hızla gelişen bilgi işlem teknolojisi sayesinde yapacağımız yatırımlarla belediyemizin hizmet kalitesini yükselterek vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşacağız. Ulaşımda Samsun genelinde sıkıntı olmayacak. Vatandaşımız Samsun genelinde bir araçla şehrimizin merkezine rahatlıkla ulaşabilecek. Bununla birlikte vatandaşlarımızın otopark sorununu yapacağımız projelerle rahatlatacağız. Türkiye de en çok doğalgazı kullanan şehir Samsun ve biz bunu ulaşmamış her eve götüreceğiz. Vatandaşımızın daha müreffeh bir hayat sürmesi için gece gündüz demeden çalışacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA