Demir ve Tok'tan 'İktidar Belediyesi' Vurgusu

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ve Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, güçlü bir belediyecilik için hükümet desteğinin getireceği yatırım avantajlarını anlattı.

AK Parti İlkadım Belediyesi aday adaylarından Musa Arslan tarafından gerçekleştirilen buluşmada Mustafa Demir ve Erdoğan Tok, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok kendisine yakından ilgi gösteren vatandaşlarla tek tek ilgilenirken vatandaşların isteğini kırmayarak onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tok: "İktidar belediyesinin avantajları ile İlkadım'ı şahlandırdık"

İktidar belediyesi olarak büyük hizmetlere imza attıklarını belirten ve iktidar belediyesi olmanın avantajlarına değinen Başkan Erdoğan Tok, "Geçtiğimiz 5 yıllık süreç içerisinde mega projeleri hayata geçirdik. Belediye olarak 5 yılda 255 milyon TL'lik yatırım yaptık. Bu yatırımların dışında iktidar belediyesinin avantajlarını kullanarak Ankara'da edindiğimiz tecrübe ve birikimlerimizle bakanlıklarla kurduğumuz diyaloglar çerçevesinde hükümet yatırımlarını ilçemize kazandırdık. Bu yatırımlara en güzel örneklerden biri Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi olarak şu an 5 binden fazla gencimize eğitim olanağı sağlayan İlkadım Gençlik Merkezimiz oldu. Samsun Anadolu Lisesi bahçesindeki alan Milli Eğitim Bakanlığına ait. Burayı almakta çok zorlandık. Bunun alt yapısını oluşturarak bu hizmetin karşılığında Belediyemize ait Anadolu Mahallesi'nde bulunan 10 dönümlük çiçek serasını Milli Eğitime devrettik. Anadolu Mahallemiz çiçek serasında bu alanda 18 ve 24 derslikli ilkokul yapılmasına imkan sağladık. Alt yapısını oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızla koordinasyonu ve görüşmeleri sağlayarak Samsun Anadolu Lisesinin bahçesine, bizim bölgemizde Batıpark alanında bulunan Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu ölçeğinde 2 bin 500 kişilik dev kapalı spor salonunu ilçemize kazandırıyoruz. Girişimci belediyecilik anlayışımızla her iki bakanlığımız arasında koordinasyonu sağlayarak tek taşla iki dev yatırımı ilçemize kazandırıyoruz. İş bilenin kılıç kuşananın. Biz bunu bu dönem yaptık ve inşallah Cumhur İttifakı adayı olarak 31 Mart seçiminden sonrada ustalık dönemimiz ile bu değişim dönüşümü uç noktaya taşıyacağız" dedi.

Demir: "Gayemiz yine hizmet yine siz vatandaşlarımızın refahı"

Milletvekilliği ve bakanlık süreci boyunca Samsun'a kazandırdığı hizmetleri anlatan Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, "AK Parti hükümetinin Samsun milletvekili olarak ve bu ülkenin Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak hem ülkemize hem şehrimize birçok yatırımı kazandırdık. Şimdi de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği görev ile Samsun Büyükşehir Belediyesi adayı olarak şehrimize hizmet edeceğiz. Gayemiz yine hizmet yine siz vatandaşlarımızın refahı" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA