Demir ve Tok Mahallelilerin Sorunlarını Yerinde Dinliyor

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, mahalle ve esnaf gezilerini sürdürerek, vatandaşların sorunlarını yerinde dinliyorlar.

Mahalle gezileri ve sivil toplum örgütlerine yönelik ziyaretlerini ara vermeden sürdüren eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz ve AK Parti teşkilat üyelerinin yeni adresi Yenidoğan ve Hançerli mahalle sakinleri oldu. Gün boyunca ara vermeden ziyaretlerine devam eden heyet, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Yenidoğan Mahallesi ziyaretinin ardından Hançerli Mahallesi'nde vatandaşlarla yapılan kucaklaşmada konuşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Biz, milletin hizmetkarı olarak milletimize karşılıksız hizmet etmek için varız. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da milletimize hizmete devam edeceğiz. Partimizin insan odaklı, güler yüzlü ve dinamik çalışma felsefesini benimseyerek, sistemli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İlk günkü aşkla AK Parti belediyecilik anlayışımızı sürdürüyoruz. AK Parti belediyecilik anlayışıyla yatırımlarımızı ilçemize kazandırdık. Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi İlkadım'da hayata geçti. Samsun'un inanç ve turizm merkezi olacak Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesi kentin siluetinde yerini aldı. Kentsel dönüşüme örnek yeni belediye hizmet binamız ve yerinde dönüşüme örnek Unkapanı Kültür Merkezimiz hızla yükseliyor. Bunların yanı sıra Derebahçe Sosyal Tesislerimiz sadece İlkadım'a değil Samsun'a büyük katkılar sağlıyor. Gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz 62 çocuk parkı ve 12 halı saha verdiğimiz sözleri üzerinde gerçekleşti. Ama her daim durmak yok hizmete devam ilkemizle Mert Irmağı kenarında Koşu Yolu ve Hayat Parkuru'nu tamamladık. Bu hizmetlerin temelini ise vatandaşımızla kurduğumuz kardeşlik ortamı sağlamakta. Bu vesile ile bizlere teveccüh gösteren ve fikirleri ile gelişime katkı sağlayan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyor, muhabbetini, bizlere gönlünü açan, sevgisini esirgemeyen bütün mahalle sakinlerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Mahalle buluşmalarında vatandaşların yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Demir ise, "Göreve geldiğimizde kısa sürede çok büyük işler yapacağız. Samsunumuz, hemşehrilerimiz her daim en iyi hizmeti hak ediyor. Bizler de bunun için göreve geldiğimiz an itibari ile Samsunumuz ve vatandaşlarımız için üreteceğiz ve büyüyeceğiz. Samsun genelinde ulaşım ve trafik sorununu çözeceğiz. Vatandaşımız Samsun genelinde bir araçla şehrimizin merkezine ulaşacak. Bununla birlikte tek vasıta ile tüm ilçeler arasında ulaşımı sağlayacağız. Örnek bir kişi Bafra'dan bindiği servis ile tek seferde Tekkeköy'e kadar gidecek. Biz bu imkanların alt yapısını oluşturarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bunun yanı sıra ülkemiz genelinde vatandaşlarımızın büyük sorunu olan otopark sorununu Samsun'da yapacağımız çalışmalarla problem olmaktan çıkaracağız. Bilgi işlem teknolojilerini iyi kullanarak belediyemizin hizmet kalitesini artıracağız. Vatandaşlarımıza çok daha kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet verebilir bir belediyecilik anlayışı içinde olacağız. Her zaman dediğimiz gibi gönül belediyeciliğini en iyi şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İnanıyorum ki hizmetlerin başarısının yanı sıra uygulamasının da doğru tespiti ile Büyükşehir Belediyemiz olması gerektiği gibi siz değerli vatandaşlarımızın kendi belediyesi olacaktır. Halkımızın teveccühü ile göreve geldiğimizde belediye personelimiz ve halkımızla büyük bir aile olacağız. Samsunumuzu el birliği ile marka şehir yapacağız" diye konuştu.

Birlik beraberlik mesajlarının verildiği mahalle buluşmaları, vatandaşlarla fotoğraf çekilmesinin ardından son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA