Demir ve Tok'a Meşaleli Karşılama

AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığınca düzenlenen buluşma programında Kavacık Mahallesi sakinleri AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Demir ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u meşalelerle karşıladı.

"Birçok mega projemizi sizlerle buluşturduk"

Mahalle sakinlerinin gösterdiği ilgi karşısında büyük mutluluk ve gurur yaşadığını dile getiren Başkan Tok, soğuk havaya rağmen kendilerini karşılayan ve yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti. Bu içtenliği gördüğü zaman aklına insan odaklı yatırımlarının geldiğini ifade eden Başkan Tok, "İlkadım Belediyesi olarak her zaman önce insan dedik ve tüm yatırımlarımızı bu düşünce etrafında şekillendirdik. 5 yıla yakın bu süreçte birçok hizmeti hayata geçirdik birçok mega projemizi sizlerle buluşturduk. Ama en önemlisi de başta çocuklar ve gençler olmak üzere hep geleceğe ve insanımıza yatırım yaptık" dedi.

"Samsun'u karış karış gezdim"

Başkan Tok'un ardından söz alan Demir ise bu yola milletvekilli olarak başlarken Samsun'u karış karış gezdiğini belirterek, "Ladik'in, Çarşamba'nın, Alaçam'ın, Bafra'nın, Samsunumuzun 17 ilçesinin hangi köyünde hangi sokağında hangi mahallesinde ne eksik var hangi yolların bakıma ihtiyacı var biliyorum. Uzun süre hizmet için çalışırken sadece gündüzleri zaman kaybı olmasın diye geceleri Ankara ve Samsun arasında mekik dokuduk ve bunu seve seve yaptık. Şimdi o birikimlerimizi Büyükşehir Belediyemizde sizlerle birlikte projelendirerek Samsun'u geleceğe taşıyacağız. Bu projelerimiz arasında şuan fizibilite çalışmaları devam eden çok önemli bir proje var. O eski Samsun Fuarını yeniden hayata geçireceğiz ve Samsun Türkiye'nin bütün illerinden ziyaretçi çeken eşsiz bir fuar alanına sahip olacak. Ailecek ziyaret edilebilecek ve yiyecek içecekten alışverişe kadar, açık hava sinemasından dinlenme alanlarına kadar sahile yeni bir kimlik kazandıracağız" diye konuştu.

Ardından Kavacık Mahallesi sakinlerinin sorularını ve taleplerini dinleyen Demir ve Tok, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Buluşmaya ayrıca AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, AK Parti İlkadım İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum Hareketi Samsun İl Başkanı Salih Şahin ve çok sayıda İlkadımlı katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA