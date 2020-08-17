HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Demir ve demir dışı metallerden 7 ayda 4,5 milyar dolarlık ihracat

Demir ve demir dışı metaller sektörü, bu yılın ocak-temmuz döneminde 4,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 5 pay aldı.

Demir ve demir dışı metallerden 7 ayda 4,5 milyar dolarlık ihracat
17.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:53

Demir ve demir dışı metaller sektörü, bu yılın ocak-temmuz döneminde 4,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 5 pay aldı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin toplam ihracatına aralıksız katkı veren demir ve demir dışı metaller sektörü, yılın 7 ayında 4,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 5 pay alan sektör, en fazla ihracat yapan 6'ncı sanayi kolu oldu. Ocak-temmuz döneminde en fazla ihracat 547 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. ABD'ye ihracat ise bu dönemde yüzde 13 arttı.

Sektörün temmuz ayı ihracatı ise 767,3 milyon dolar olarak hesaplandı. Demir ve demir dışı metaller, ihracatta geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 6,5 artış göstererek hızla toparlanan sektörler arasında yerini aldı.

Demir ve demir dışı metaller sektörünün en çok ihracat yaptığı bölge olan AB ülkelerine ihracat, temmuz ayı itibarıyla 375,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 85,3 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, Almanya'yı, 38,9 milyon dolar ile Romanya ve 37,8 milyon dolar ile Çin takip etti.

"Farklı enstrümanlar geliştirdik ve hızlıca aksiyon aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, birlik olarak ihracatın sekteye uğramaması adına farklı enstrümanlar geliştirdiklerini ve hızlıca aksiyon aldıklarını bildirdi.

Organize ettikleri sanal ticaret heyetleri vasıtasıyla üyeleri pandemi döneminde yeni pazarlar ve müşteriler ile buluşturmaya devam ettiklerini aktaran Öztiryaki, şunları kaydetti:

"Aldığımız bu hızlı aksiyon, kriz dönemini fırsata çevirmemize vesile olarak fiziki ve geleneksel pazarlama yöntemleri dışında da satış yapmanın, müşteri portföyünü artırmanın mümkün olabildiğini bizlere gösterdi. Diğer yandan, 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz olan ABD'ye ihracatımız temmuzda yüzde 13 arttı. Bu, ülkemiz ve sektörümüz adına son derece sevindirici bir gelişme. Bu zor günlerde İDDMİB bünyesindeki sektörlerimizin birçoğunun hızla çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını koruyucu tedbirlerini alarak fabrikalarında üretime ara vermeden devam ettiğini, ihracat yapmak için daha fazla efor göstererek aralıksız çalıştığını gördük. Temmuz ayı itibarıyla tüm sektörlerimiz yeni normal düzende ülkemizin geleceği için üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyor. Her sektörden üyelerimiz ile yakın temasta ve iletişim halindeyiz. Üyelerimizden gelen bilgiler doğrultusunda, ihracat taleplerinin arttığını ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde çoğalan ivme ile ihracatımızın artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sabır, sebat ve yüksek gayretlerimiz meyvelerini verecek, buna yürekten inanıyoruz.

Birlik olarak Ticaret Bakanlığımızın desteği ile düzenlediğimiz, haziran ve temmuz ayları içerisinde mutfak sektörüne yönelik Meksika, Şili, Kolombiya Heyeti kapsamında 178, metaller sektörüne yönelik Körfez Ülkeleri Heyeti kapsamında 184, yine metaller sektörüne yönelik Özbekistan-Kazakistan Heyeti kapsamında 330 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdik. Ayrıca, Kırgızistan'ın önde gelen firmalarından Frunze ile VİP Sanal Heyetimiz kapsamında 16 Türk firmamızı buluşturduk. Ağustos ayında ise Latin Amerika ülkelerine yönelik olarak armatür, valf, musluk tesisat ekipmanları ve vana sanayi sektöründe 22 Türk firmamız, endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe ise 31 firmamızın katılımları ile ikili iş görüşmesi organizasyonlarımızı sürdürmekteyiz. Ekim ayında ise metaller sektörüne yönelik 14 Türk firmamızın katılımı ile Hindistan, Pakistan, Afganistan Heyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Çok yakında ilan edeceğimiz yeni heyet organizasyonlarımızın hazırlıklarını da sürdürüyoruz."

Yeni normalde değişen ihtiyaçlara karşılık geleceğini düşündükleri projeleri hızla hayata geçirdiklerini belirten Öztiryaki, "Bunlardan biri de sanal fuarımız. Projemizin benzerlerinden farkı, 365 gün açık stantlarımızla hizmet verecek bir fuar olması. Sektör firmalarımıza ücretsiz sunduğumuz bu hizmetimiz ile firmalarımız, ürünlerini tüm sene online olarak sergileyip pazarlama imkanı bulacak. Bizler de onlar için dünyanın her bir yanından ziyaretçi gelmesi için aralıksız çaba ve çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinin en başından beri Almanya, İngiltere, Hindistan, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Meksika, Şili, Kolombiya, Polonya, Singapur, Malezya ve Macaristan olmak üzere 14 ülkeden 17 ticaret müşaviri ve iki büyükelçinin katılımı ile webinar'lar düzenleyerek üyelerinin son dakika gelişmelerinden haberdar olmasını sağladıklarını kaydeden Öztiryaki, İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması için projeleri heyecanla beklediklerini de aktardı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Sağlık
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Magazin
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak Ekonomi
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek Ekonomi
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi Ekonomi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de sondaj için Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de sondaj için Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
İBB Başkanı İmamoğlu, 17 Ağustos'un yıl dönümünde depremden 2 gün sonra çektiği görüntüleri paylaştı
İBB Başkanı İmamoğlu, 17 Ağustos'un yıl dönümünde depremden 2 gün sonra çektiği görüntüleri paylaştı
Yunus polisleri, kanaması devam eden yeni sünnet olmuş bebeği süper kahraman gibi hastaneye yetiştirdi
Yunus polisleri, kanaması devam eden yeni sünnet olmuş bebeği süper kahraman gibi hastaneye yetiştirdi
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hacı Bektaş Hulusi Akar Angela Merkel Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Hümeyra Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Gökhan Gönül Süleyman Seba
Daha Fazla Ateş Çocuk Bakan Adana
Şu an buradasınız: Demir ve demir dışı metallerden 7 ayda 4,5 milyar dolarlık ihracat - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 12:56:54. #1.15#
title