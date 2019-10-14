Demir ve demir dışı ihracatında ABD'nin payı artıyor

14.10.2019 12:17

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektörün en büyük pazarının Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu belirtirken, ABD'ye olan yüksek oranlı artışın geçtiğimiz ay da devam ettiğini söyledi. Öztiryaki, "ABD'ye ihracat eylülde yüzde 39 oranında artarak 308,2 milyon dolara ulaştı" dedi.