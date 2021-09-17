Demir: "Ülkemizin istikbalini ipotek altına alamayacaklar"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Haini az olan bir memleket değiliz. İçimizde de epeyce var. İçerden veya dışarıdan ne yaparlarsa yapsınlar ülkemizin yürüyüşünü, gençlerimizin istikbalini bir daha ipotek altına alamayacaklar" dedi.

Mahalle buluşmaları programlarına dün akşam Yaşar Doğu Mahallesi ile devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yatırım, hizmet ve projeleri anlatırken, vatandaşlarında sorunlarını ve taleplerini dinledi.

"Yılsonunda ihale edilecek"

Yaşar Doğu Mahallesi'nin ilçenin önemli mahallelerden biri olduğu ifade eden Başkan Demir, çocuklarla, gençlerin spor ve eğitimle güçlendirilmesine yönelik başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlçedeki kentsel dönüşüm yatırımlarını sportif alt yapı ihtiyaçlarıyla birlikte planladıklarını anlatan Demir, "Samsun'da en önemli gündemimiz bu; spor ve alt yapı. Bu konuda şehrimizde çok önemli mesafe kat edeceğiz. Kentsel dönüşümle birlikte bütün bu sportif alt yapı ihtiyaçlarını planlıyoruz. Gazi Devlet Hastanesi'nin karşısına büyük bir kapalı spor salonu yapacağız. İçerisinde 9 antrenman salonu, havuzu ve müsabakaların yapıldığı sahası olacak. Projesi bitmek üzere. Yılsonundan önce de ihale edeceğiz. Çevre mahallelerimizdeki çocuk ve gençlerimize de hitap edecek bu yatırımı çok önemsiyoruz" açıklamasında bulundu.

Derebahçe Futbol Sahası ile ilgili de müjde veren Başkan Demir, "Bu sahayı, amatör maçların da oynanabileceği güzel bir hale getireceğiz. Ayrıca İlkadım bölgesinde tribünleri ve soyunma odalarıyla birlikte ikinci bir saha yapmak için yer arıyoruz. İnşallah amatör maçların yapılabileceği iki tane sahamız olacak" diye konuştu.

"780 iş makinesi sahada"

Samsun'un sorunlarına da değinen Başkan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoktan var etmek gücü bizde yok ama var olanı da kanalize etmekle mükellefiz. Eksikliklerimiz varsa bunları sizlerden dinlemeye ve ihtiyaçlarınızı öğrenmeye geldik. Üzerimize düşeni yapma kararlılığındayız. Şehrimizin kangren olmuş bütün problemlerini pandemiye rağmen vizyoner bir şekilde, hiçbir vaadimizi ve projemizi iptal etmeden planlı programlı çözüyoruz. Gelirlerimiz düşmesine rağmen şuan sahada 500'ü fen işlerinde, 280'i de SASKİ'de olmak üzere 780 makine çalışıyor. Bütün mahallelerin yol alt yapısını 2023'te bitiriyoruz. Türkiye'de ilk. Merkezde de Saathane Meydanı'ndan başladık. İlçe minibüsleri için yolcu aktarma merkezi, akıllı kavşak, Subaşı, Gülsan'daki kentsel dönüşüm, Canik, İlkadım ve Atakum'da SASKİ'nin su ve kanalizasyon alt yapısı ile asfalt çalışmaları da devam ediyor."

"Ülkemizin istikbalini ipotek altına alamayacaklar"

Geçmiş yıllardan kalan problemleri çözmek için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ettiklerinin altını çizen Başkan Demir, "Haini az olan bir memleket değiliz. İçimizde de epeyce var. İçerden veya dışarıdan ne yaparlarsa yapsınlar ülkemizin yürüyüşünü, gençlerimizin istikbalini bir daha ipotek altına alamayacaklar. Sizin sahip çıkmanızla bunu kimse başaramadı, başaramayacak. O dönem artık geçti. Ama Cumhurbaşkanımız bu gücü ise sizden alıyor. Yani gücünüzün farkında olmaya devam ediniz. Kim ne derse desin yapılan son anketlere göre oyumuz yüzde 50'nin üzerinde ve artışta. 20 yıldır gece-gündüz dur durak bilmeden sizlere hizmet ediyoruz. Elhamdülillah. Ne yorgunluk ve ne de yılgınlık. Klasik siyaset yapan politikacılardan değiliz. Makamların hizmet mekanizması olduğu bilincindeyiz. Biz bu bilinçle can tende akıl baştayken de Cumhurbaşkanımızla aynı yolda yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Mahalle buluşmasında AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin de Başkan Demir'e eşlik etti. - SAMSUN