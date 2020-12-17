Demir: "'Türkiye'ye yaptırım' cümlesi yerine, 'Türkiye'de bir kuruma ve 4 kişiye yaptırım uygulandı' cümlesini tercih ediyorum. Gerçek boyut bu."
17.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:46
Demir: "'Türkiye'ye yaptırım' cümlesi yerine, 'Türkiye'de bir kuruma ve 4 kişiye yaptırım uygulandı' cümlesini tercih ediyorum.
Demir: " 'Türkiye'ye yaptırım' cümlesi yerine, 'Türkiye'de bir kuruma ve 4 kişiye yaptırım uygulandı' cümlesini tercih ediyorum. Gerçek boyut bu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır