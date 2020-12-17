Demir: "'Türkiye'ye yaptırım' cümlesi yerine, 'Türkiye'de bir kuruma ve 4 kişiye yaptırım uygulandı' cümlesini tercih ediyorum. Gerçek boyut bu."
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Demir: "'Türkiye'ye yaptırım' cümlesi yerine, 'Türkiye'de bir kuruma ve 4 kişiye yaptırım uygulandı' cümlesini tercih ediyorum. Gerçek boyut bu."

17.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:46
Demir:

Demir: "'Türkiye'ye yaptırım' cümlesi yerine, 'Türkiye'de bir kuruma ve 4 kişiye yaptırım uygulandı' cümlesini tercih ediyorum.

Demir: " 'Türkiye'ye yaptırım' cümlesi yerine, 'Türkiye'de bir kuruma ve 4 kişiye yaptırım uygulandı' cümlesini tercih ediyorum. Gerçek boyut bu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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