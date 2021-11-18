Demir: "Türkiye her zaman güvenilir bir ortak ve müttefiktir"
AA / Basir Gülüm - Haberler | Güncel
SSB Başkanı İsmail Demir'in konuşması İmza töreni Hatıra fotoğrafı çekimi Kurdele kesimi ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Açılış Töreni'ne katıldı.
KONYA (AA) - SSB Başkanı İsmail Demir'in konuşması
İmza töreni
Hatıra fotoğrafı çekimi
Kurdele kesimi ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Açılış Töreni'ne katıldı. (3)