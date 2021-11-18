Demir: "Türkiye her zaman güvenilir bir ortak ve müttefiktir" - Haberler
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Demir: "Türkiye her zaman güvenilir bir ortak ve müttefiktir"

AA / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

SSB Başkanı İsmail Demir'in konuşması İmza töreni Hatıra fotoğrafı çekimi Kurdele kesimi ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Açılış Töreni'ne katıldı.

KONYA (AA) - SSB Başkanı İsmail Demir'in konuşması

İmza töreni

Hatıra fotoğrafı çekimi

Kurdele kesimi ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Açılış Töreni'ne katıldı. (3)

Demir: Türkiye her zaman güvenilir bir ortak ve müttefiktir

Demir: Türkiye her zaman güvenilir bir ortak ve müttefiktir

Demir: Türkiye her zaman güvenilir bir ortak ve müttefiktir

Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

AA / Basir Gülüm - Son Dakika Haberleri

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