16.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 16.11.2019 16:36

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 'belediye-vatandaş' koordinasyonunu hızlandıracak yeni bir sisteme geçeceğini açıklayan Başkan Mustafa Demir, "Türkiye'de bu sistemi en iyi uygulayan il olmayı hedefliyoruz" dedi.



Başkan Mustafa Demir, 'Mahalle Buluşmaları' kapsamında Atakum ilçesinde Balaç sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle halkının sorunların dinleyen Başkan Demir, belediye-vatandaş koordinasyonunu hızlandıracak yeni bir sistemle en başarılı şehir olmayı hedeflediklerini söyledi.



AK Parti Atakum İlçe Başkanı Av. Haluk Köksoy'un eşlik ettiği Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Balaç Mahallesi'nde vatandaşlarla hasret gidererek sorunlarını dinledi. Mahalle Muhtarı Hasan Liman'ın ev sahipliğinde Köy Konağı'nda gerçekleştirilen buluşmada Başkan Demir, ilçenin ve kente değer katacak projelerle ilgili halkı bilgilendirdi.



Belediye hizmetlerinde artan kalite



Seçim sonrası geçen 8 aylık dönemde belediye hizmetlerini çok iyi noktalara taşıyacak planlama ve düzenlemeleri yaptıklarını söyleyen Başkan Mustafa Demir, şehrin ana sorunlarının çözümü ve ihtiyaçlarına ilişkin proje hazırlıklarında önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Başkan Demir, "İlçelerimizde aciliyeti olan hizmetlere ilişkin birçok faaliyet yaptık. Ekiplerimiz sahada başarılı çalışmalara imza atıyor. Kalan 4,5 yılda çok güzel hizmetlere vesile olacağız. Seçim öncesinde gerçekleştirdiğimiz proje lansman toplantısında açıkladığımız tüm projelerle ilgili ciddi mesafe aldık. Allah'ın izniyle daha da iyi olacağız" ifadelerini kullandı.



20 yıldır konuşulan kentsel dönüşüm



Kentleşme yönünden Samsun'u daha refah ve konforu yüksek bir şehir haline getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dünyanın en güzel coğrafyasına sahip şehrimizde 20 yıldır konuşulan ama bir türlü hayata geçirilemeyen bir konu vardı. Kentsel dönüşüm... Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan başta olmak üzere milletvekillerimizle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile görüşerek bu işi bitirdik. Allah'a şükürler olsun, şehrimizde kentsel dönüşüme başladık. Gülsan Sanayi Sitesi başta olmak üzere birçok noktada kentsel dönüşüme tüm Samsunlular şahit olacak. Bakanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Vatandaş odaklı yeni sistem



Belediye-vatandaş koordinasyonunu sağlayacak ve iş birliğini güçlendirecek yeni bir sistemi hizmete geçireceklerini duyuran Başkan Demir, açıklamalarını şöyle tamamladı:



"Muhtarlarımızla sık sık görüşüyoruz ancak vatandaşlarımız belediyeye hızlı şekilde ulaşabilsin diye yeni bir sistem getireceğiz. Gerekli çalışmaları başlattık. Siz belediyeye, belediye de size ulaşabilecek. Elektronik anlamda her türlü istek ve talebinizi belediyeye iletebileceksiniz. Tam bir koordinasyon ve iş birliğiyle yürüteceğiz çalışmalarımızı. Türkiye'de bunu en iyi başaran il olmayı hedefliyoruz. Gece-gündüz koşturuyoruz. Daha az maliyetli, vatandaşlarımıza yük getirmeden hizmet yapabilmek için büyük emek harcıyoruz. Alt yapı yatırımlarına ilişkin bu bölgede de hazırlıklarımız var. İnşallah 2020'de vatandaşlarımızın yolla ilgili acil bir ihtiyacı kalmayacak." - SAMSUN

Kaynak: İHA