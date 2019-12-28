Demir toplarken kalp krizi geçiren eskici hayatını kaybetti
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Demir toplarken kalp krizi geçiren eskici hayatını kaybetti

Adana'da eskicilik yaparak geçimini sağlayan bir kişi, yıkılan bir binanın inşaatında demir toplarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

28.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:10
Demir toplarken kalp krizi geçiren eskici hayatını kaybetti

'da eskicilik yaparak geçimini sağlayan bir kişi, yıkılan bir binanın inşaatında demir toplarken geçirdiği sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eskicilik yapan Bayram Sert (52), 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle mahalledeki yıkımı başlayan bir inşaatın demirlerini toplamaya gitti. Bir süre demirleri molozlardan çıkaran Sert, daha sonra rahatsızlandı. Molozların içine yığılıp kalan Sert'i gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Sert, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sert'ten geriye 3 tekerlekli bisikleti ve düştüğü yerdeki şapkası kaldı. İlk belirlemelere göre şahsın, çalışırken kalp krizi geçirip öldüğü öğrenildi. Bayram Sert'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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