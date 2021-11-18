Demir: "Sanayi ekosisteminiz başarılı değilse, savunma sanayiniz başarılı olamaz"
AA / Basir Gülüm - Haberler | Güncel
Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Açılış Töreni SSB Başkanı İsmail Demir'in kürsüye çıkması SSB Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Açılış Töreni'ne katıldı.
KONYA (AA) - Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Açılış Töreni
SSB Başkanı İsmail Demir'in kürsüye çıkması
SSB Başkanı İsmail Demir'in konuşması
ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Açılış Töreni'ne katıldı. (1)