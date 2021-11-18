Demir: "Sanayi ekosisteminiz başarılı değilse, savunma sanayiniz başarılı olamaz" - Haberler
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Demir: "Sanayi ekosisteminiz başarılı değilse, savunma sanayiniz başarılı olamaz"

AA / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Açılış Töreni SSB Başkanı İsmail Demir'in kürsüye çıkması SSB Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Açılış Töreni'ne katıldı.

KONYA (AA) - Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Açılış Töreni

SSB Başkanı İsmail Demir'in kürsüye çıkması

SSB Başkanı İsmail Demir'in konuşması

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Açılış Töreni'ne katıldı. (1)

Demir: Sanayi ekosisteminiz başarılı değilse, savunma sanayiniz başarılı olamaz

Demir: Sanayi ekosisteminiz başarılı değilse, savunma sanayiniz başarılı olamaz

Demir: Sanayi ekosisteminiz başarılı değilse, savunma sanayiniz başarılı olamaz

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AA / Basir Gülüm - Son Dakika Haberleri

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