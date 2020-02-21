Demir: "Samsun için birlikte hareket etmeliyiz"

21.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:50

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsunumuza bir değer katacaksak, bu çok çalışmayla ve birlikte hareket etmeyle olur" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu üyeleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Demir burada yaptığı konuşmada, "İl başkanlığım, uzun yıllar süren milletvekilliğim ve bakanlık yaptığım süre boyunca daima siz değerli basın mensuplarıyla yakın ilişki içerisinde oldum. Basının önemine, gücüne daima inandım. Doğru, tarafsız, özgür bir basın ortamının bulunduğu ilin, bölgenin, ülkenin gelişimine katkı sağladığını bizzat tecrübe edinerek gördüm. Günümüzde basın, hız kesmeyen teknolojik yeniliklere de ayak uydurarak, halen halkın sesi, gözü, kulağı olmaya devam ediyor. Basın yayın organlarının bu önemli ve ağır misyona bugün de sahip olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Hedef, Samsunlulara hizmet



Samsun'a en ufak bir katkı sağlayacak herkese, her kesime, her bileşime açık olduğunu vurgulayan Demir, "5 yılın sonunda halkımıza hizmet edebilmiş olmanın mutluluğu içerisinde olmayı arzu ediyoruz. Basınımızın siz değerli temsilcileri ve diğer tüm çalışanlarıyla karşılıklı iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz. Samsunumuza bir değer katacaksak, bu çok çalışmayla ve birlikte hareket etmeyle olur" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA