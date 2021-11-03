Demir: "Saathane Meydanı tarihimizle buluşma projesidir"

SAMSUN (İHA) - Saathane esnafıyla buluşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, esnafın güçlü ekonominin teminatı olduğunu söyledi. "Saathane Meydanı, tarihimizle buluşma, kültürel mirasımıza sahip çıkma projesidir. Bu sebepten şehrimizin vizyonunu değiştirecek, turizmimize katkı verecek, halkımızı mutlu edecek, ticaretin artmasıyla esnaflarımızın memnuniyetini artıracak çok önemli bir yatırımdır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, üçüncü etap çalışmalarının başladığı Saathane Meydanı'nda esnaf ile bir araya geldi. Burada sorunları dinleyip, talepleri tek tek not alarak esnafın güçlü ekonominin teminatı olduğunu belirtti. Saathane Meydanı'nı etap etap turizme kazandırdıklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Şehrimizi tarihiyle, kültürel değerleriyle yeniden buluşturuyoruz. İşyeri sahiplerinin de mağdur olmaması için çalışmalarımızı zamanında bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu.

Saathane Projesi'ni şehre kazandırırken kendilerine destek veren ve iş birliği yapan esnaflara teşekkür eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Saathane Meydanı, tarihimizle buluşma, kültürel mirasımıza sahip çıkma projesidir. Bu sebepten şehrimizin vizyonunu değiştirecek, turizmimize katkı verecek, halkımızı mutlu edecek, ticaretin artmasıyla esnaflarımızın memnuniyetini artıracak çok önemli bir yatırımdır. Projeye destek veren tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Birinci etapta gerçekleştirdiğimiz çalışmayla meydanın zemin kaplamasını tamamlayarak halkımızın hizmetine açmıştık. İkinci etapta yıktığımız iş yerlerinin yerine tarihi kimliğe ve estetiği bozmayan dükkanların yapımına devam ediyoruz. İkinci etabı yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. İkinci etap sürerken, üçüncü etabı da başlattık. İkinci ve üçüncü etap çalışmaları şu anda tüm hızıyla sürüyor. Taşınmaz mimari eserlerle tarihi dokuya uyumlu şekilde bütünleşecek yeni iş yerleri, meydanın ticari canlılığını artıracak" ifadelerini kullandı.

"Sorunları dinleyerek çözüm buluyoruz"

Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan tüm çalışmalarda esnafın ve vatandaşın sıkıntı yaşamaması için çaba harcadıklarına dikkat çeken Başkan Demir, "Samsun'un mutluluğu önemli. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Saathane Meydanı'nda devam eden çalışmalarımızı ivedilikle bitirip kimseyi mağdur etmeden işyeri sahiplerine dükkanları teslim edeceğiz." - SAMSUN