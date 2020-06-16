Demir profiller araca saplandı, yoldan tesadüfen geçen doktor aile hayata bağladı
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Demir profiller araca saplandı, yoldan tesadüfen geçen doktor aile hayata bağladı

Antalya'da otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü, kamyonetin kasasındaki demir profillerden şans eseri santimetreler farkıyla kurtuldu.

Demir profiller araca saplandı, yoldan tesadüfen geçen doktor aile hayata bağladı
16.06.2020 13:16 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:20

Antalya'da otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü, kamyonetin kasasındaki demir profillerden şans eseri santimetreler farkıyla kurtuldu. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi, araçlarıyla yoldan geçmekte olan doktor aile yaptı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolu Tekandız mevkinde meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hatice Uygun'un kullandığı 07 LPS 08 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan Eray Şimşek'in kullandığı kasasında inşaat iskelesi demirleri bulunan 07 LPA 82 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Yola inşaat demirleri saçıldı

Çarpmanın şiddetiyle, kamyonetin kasasında bulunan iskele demirleri Hatice Uygun'un kullandığı otomobilin üzerine ve etrafına düştü. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Hatice Uygun'a ilk müdahaleyi araçlarıyla yoldan geçmekte olan doktor aile yaptı. İlk yardım çantasını getirerek yaralıya müdahalede bulunan doktor karı-koca, 112 sağlık ekibi gelene kadar yaralının başından ayrılmadı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Trafik ve jandarma ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, 07 JU 594 plakalı otomobiliyle Doğançam istikametinden gelen Mehmet Ali Demir, kaza sırasında kendisinin de aracıyla kavşaktan Doğançam istikametine dönmek için beklediğini, otomobilin kamyonete çarptıktan sonra kendi aracına çarptığını söyledi. Yapılan incelemede kaza yapan otomobilin Mehmet Ali Demir'in otomobiline de çarptığı belirlenirken, Mehmet Ali Demir'in ehliyeti olmadığı için olay yerinden ayrıldığı daha sonra geri döndüğü belirlendi. Mehmet Ali Demir'e ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Yola dökülen demirler nedeniyle D-400 karayolu Alanya istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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