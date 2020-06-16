Demir profil taşıyan kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü... O anlar kamerada
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Demir profil taşıyan kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü... O anlar kamerada

Demir profil taşıyan kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü.

16.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:02

Demir profil taşıyan kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü... O anlar kamerada

Paramparça olan otomobilde sıkıştı, ilk müdahaleyi doktor aile yaptı

ANTALYA - Antalya'da otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin kasasında bulunan demir inşaat iskele kalıpları otomobile saplanırken, şoför koltuğundaki kadın sürücü, profilleren şans eseri santimetreler farkıyla kurtuldu. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Hatice Uygun'a ilk müdahaleyi araçlarıyla yoldan geçmekte olan doktor aile yaptı. İlk yardım çantasını getirerek yaralıya müdahalede bulunan doktor karı-koca, 112 sağlık ekibi gelene kadar yaralının başından ayrılmadı. Trafik ekipleri kaza ile ilgili çalışma yaptığı sırada olay yerine gelen bir vatandaş, kaza yapan otomobilin kendi aracına da çarparak zarar verdiğini söyledi.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Tekandız Mevkinde meydan geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hatice Uygun'un kullandığı 07 LPS 08 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan Eray Şimşek'in kullandığı kasasında inşaat iskelesi demirleri bulunan 07 LPA 82 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Yola inşaat demirleri saçıldı

Çarpmanın şiddetiyle, kamyonetin kasasında bulunan iskele demirleri Hatice Uygun'un kullandığı otomobilin üzerine ve etrafına düştü. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Hatice Uygun'a ilk müdahaleyi araçlarıyla yoldan geçmekte olan doktor aile yaptı. İlk yardım çantasını getirerek yaralıya müdahalede bulunan doktor karı-koca, 112 sağlık ekibi gelene kadar yaralının başından ayrılmadı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Trafik ve jandarma ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, 07 JU 594 plakalı otomobiliyle Doğançam istikametinden gelen Mehmet Ali Demir, kaza sırasında kendisinin de aracıyla kavşaktan Doğançam istikametine dönmek için beklediğini, otomobilin kamyonete çarptıktan sonra kendi aracına çarptığını söyledi. Yapılan incelemede kaza yapan otomobilin Mehmet Ali Demir'in otomobiline de çarptığı belirlenirken, Mehmet Ali Demir'in ehliyeti olmadığı için olay yerinden ayrıldığı daha sonra geri döndüğü belirlendi. Mehmet Ali Demir'e ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Yola dökülen demirler nedeniyle D-400 karayolu Alanya istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Demir profil taşıyan kamyonete arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü... O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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