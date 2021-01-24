Demir, pasta sürpriziyle 'polis korkusunu' yendi

İZMİR'in Bornova ilçesinde polis ekipleri, bugün 6'ıncı yaşının kutlayacak olan ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan Demir Bayşeker'e pasta götürerek sürpriz yaptı. Pandemi sürecinde arkadaşları polis görünce kaçmasını söylediği için polis ekiplerinden korkan Demir, doğum gününde yapılan pasta sürpriziyle bu korkusunu da yendi. İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Dilek Deniz Bayşeker, oğlu Demir'in altıncı doğum gününde Bornova Belediyesi'nin sosyal medya hesabına "Sizden bir ricam olacak. Bugün benim oğlumun doğum günü 6 yaşına girecek ancak pandemi süreci nedeniyle sokağa çıkamıyoruz. Bu süreçte oğlum, arkadaşları polis arabası gördüğünde ona kaçmasını söylemiş. Bu nedenle polislerden çok korktu. Polis ağabeyleri benim oğluma pasta getirebilir mi?" yazılı bir mesaj gönderdi. Mesaj üzerine harekete geçen polis ekipleri, Demir'e pasta götürerek sürpriz yaptı. Demir, doğum gününde yapılan sürprizle korkusunu yendi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Az önce Dilek hanımdan bir mesaj aldım, minik oğlu polislerden korkuyormuş ve bugün doğum günüymüş. İlçe emniyet müdürlüğümüzden rica ettik, polis ağabeyleri, ablaları da miniğimize sürpriz yaptı. Minik yavrumuz korkusunu yendi, biz de bu anı görüp mutlu olduk, huzur dolduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN