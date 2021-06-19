Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiyeciler kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiyeciler kurtardı

Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiyeciler kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Volkan Kuru - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, demir parmaklıklara sıkışan köpek, gece sesini duyan bina sakinlerinin çağırdığı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, demir parmaklıklara sıkışan köpek, gece sesini duyan bina sakinlerinin çağırdığı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çerkezköy'ün Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde, gece evden kaçtığı sanılan köpek, apartman bahçesinin demir parmaklıklarından geçerken sıkıştı. Köpeğin sesini duyan bina sakinleri, kendileri kurtaramayınca Tekirdağ Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, demir parmaklıkları keserek, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin yarasının da olmadığı belirlendi. 


Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiyeciler kurtardı
Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiyeciler kurtardı
Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiyeciler kurtardı
Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiyeciler kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Volkan Kuru

Son Dakika | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
Son Dakika | Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu
Son dakika haber: Bu görüntüler Tekirdağ'dan: Denizde salya çölü
Son dakika haber: Bu görüntüler Tekirdağ'dan: Denizde salya çölü
Esenyurt'ta bir adam oğluna havladı diye köpeği vurdu
Esenyurt'ta bir adam oğluna havladı diye köpeği vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Boris Johnson Mustafa Şentop Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Kaan Yıldırım Rafet El Roman Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Mert Müldür Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiyeciler kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 13:40:27. #1.16#

title