Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir okulun demir parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir okulun demir parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, dün akşam Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun demir parmaklıklarından geçmek isteyen bir köpek, orada sıkıştı. Köpeğin oradan çıkamadığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Köpeğin sıkıştığı demir parmaklıkları makine yardımıyla genişleten ekipler, yoğun uğraşın ardından köpeği mahsur kaldığı yerden çıkararak yeniden doğaya bıraktı. İtfaiye ekiplerinin köpeği kurtardığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı