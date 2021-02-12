Demir parmaklıklara sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Demir parmaklıklara sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

12.02.2021 23:50 | Son Güncelleme: 12.02.2021 23:55
Demir parmaklıklara sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın bahçesindeki demir parmaklıklara sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın bahçesindeki demir parmaklıklara sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kirpi, ekiplerce doğal ortamına salındı.

Olay, Şehitler Mahallesi Yedi Eylül Yolu'nda meydana geldi. Bir apartmanın bahçesindeki demir parmaklıklardan geçmeye çalışan kirpi, burada sıkıştı. Akşam saatlerinde kirpinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, kurtarma çalışmasında başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, özel bir aletle kirpiyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kirpi doğaya bırakıldı.Yoldan geçerken kirpiyi gören vatandaş, "Kirpinin parmaklıklarda sıkıştığını gördük. Kendi çabalarımızla kurtaramadık. Sağ olsunlar, itfaiye ekipleri bulunduğu yeri özel bir aparatla keserek kirpiyi sıkıştığı yerden kurtardılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.


Demir parmaklıklara sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Demir parmaklıklara sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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