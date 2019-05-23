Demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da demir parmaklıklara sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı On ikiler Mahallesinde yaşandı. Evin penceresinin demir parmaklıklarına tırmanmaya çalışan çocuk sıkıştı. Çocuğun demir parmaklılarına sıkıştığını gören vatandaşlar çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çocuğu sıkıştığı yerden çıkararak ailesine teslim etti.

Kaynak: İHA