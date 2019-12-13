Demir parmaklığa sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Şanlıurfa'da demir parmaklıklara sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şanlıurfa'da demir parmaklıklara sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Esentepe Mahallesi'nde demir parmaklıklara köpeği sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Söz konusu adrese gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.
Köpek yaşam alanına salıverildi.