Demir parmaklığa sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Demir parmaklığa sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şanlıurfa'da demir parmaklıklara sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

13.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:58
Demir parmaklığa sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

'da demir parmaklıklara sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi 'nde demir parmaklıklara köpeği sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Söz konusu adrese gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.

Köpek yaşam alanına salıverildi.

Kaynak: AA
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