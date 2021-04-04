Son dakika haber: SİVAS DEMİR PARMAKLIĞA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Gelen son dakika haberlerine göre SİVAS'ta bir evin penceresinin demir parmaklığına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SİVAS'ta bir evin penceresinin demir parmaklığına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kent merkezindeki Yenidoğan Mahallesi 20'nci sokakta bulunan bir evin penceresinin demir parmaklıklarına sokak kedisi sıkıştı. Arka ayaklarını parmaklıklara sıkıştıran kediyi görenler, itfaiyeye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, parmaklıkları manivela yardımıyla genişleterek kediyi kurtardı. Korktuğu gözlenen kedi, kurtarıldıktan sonra kaçarak uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı