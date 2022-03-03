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Demir, park halindeki araca ok gibi saplandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Demir, park halindeki araca ok gibi saplandı

Kilis'te etkili olan fırtına evlerin ve iş yerlerinin çatısını uçururken, çatıdan uçan demirler park halindeki ticari araca saplandı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te etkili olan fırtına evlerin ve iş yerlerinin çatısını uçururken, çatıdan uçan demirler park halindeki ticari araca saplandı.

Kilis ve ilçelerinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu. Çevreyolu üzerinde bulunan Kilis Belediyesi Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinin çatısı uçarak, yolun karşında park halindeki iki otomobilin üzerine düştü. Çatıdan uçan demir, araca ok gibi saplandı. Kilis genelinde çok sayıda binanın çatısının uçtuğu ve maddi hasar oluştuğu, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. - KİLİS

Demir, park halindeki araca ok gibi saplandı

Demir, park halindeki araca ok gibi saplandı

Demir, park halindeki araca ok gibi saplandı

Demir, park halindeki araca ok gibi saplandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kilis Belediyesi, Fırtına, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

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