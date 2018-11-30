Demir: "Örnek Bir Belediyecilik Anlayışını Samsun'da Gerçekleştireceğiz"

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, "Türkiye'nin gündeminde örnek oluşturabilecek bir belediyecilik anlayışını inşallah Samsun'da gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Samsun'a gelerek seçim startını verdi. AK Parti İl Binasında partililerce karşılanan Demir, burada aday olarak gösterilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Şehrimize gelecekte çok büyük katkıları çok büyük emekleri olacak"

Demir'den önce söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, çok büyük bir heyecan duyduklarını söyledi. Samsun'un çok bereketli bir şehir olduğuna dikkat çeken Karaaslan, "Samsun'un birçok yönüyle bereketi var. Hem kurucu başkanlığında teşkilatlarımıza hem 3 dönem milletvekilliğiyle aslında Türkiye siyasetine ve özellikle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı gibi Türkiye'nin yeniden yapılandırma sürecinde vermiş olduğu katkıyla birlikte umuyorum şehrimize gelecekte çok büyük katkıları çok büyük emekleri olacak" ifadelerini kullandı.

"Belediyecilik AK Parti'nin işi"

AK Parti olarak yola ilk çıktıklarında yerel kalkınmayı başlattıklarını hatırlatan Karaaslan, "Kalkınmayla ifade ettik ilk hareketimizi. O gün için yeni kurulmuş bir siyasi partinin girdiği ilk yerel seçimlerde Türkiye'nin yüzde 55'ini alacak bir başarıyla bu seçimlerden çıktık. Ardından yerel kalkınmayı başlattık Türkiye'nin bütün şehirlerinde. Ardından 2009 tarihinde marka şehirler dedik. Alt yapısını tamamlamış şehirlerimizin markalaşma sürecini başlattık. Şehirlerimizin yarıdan fazlasıyla AK Parti belediyeciliği ile hizmete devam ettik. 2014 yılında ise bu sefer yaşanmış bütün olumsuzluklara rağmen 'Daima Hizmet Daima Millet' sloganıyla birlikte bu kez Türkiye'nin yüzde 59'unu yani 800 belediyeyi AK Parti belediyeciliğiyle hizmet kalitesini, yaşam kalitesini artırma konusunda yepyeni bir dönemle tanıştırdık. Yani belediyecilik AK Parti'nin işi" diye konuştu.

"Çok büyük görevler üstlendik"

Karaaslan'ın ardından söz alan Demir ise AK Parti il kuruluşundan sonra arkadaşlarıyla birlikte çok büyük görevler üstlendiklerini ifade etti. Aşkla, şevkle o günkü şartları da göz önüne aldıklarında ülkeye, şehre hizmet için gece-gündüz çalışma gayreti içerisinde olduklarını aktaran Demir, "3 dönemi tamamladıktan sonra gönül huzuruyla beraber sivil hayatıma döndüm. Aday gösterilme kararıyla yeniden bu konuda sorumluluk üstlenerek büyük bir heyecanla birlikte bugün çalışmalarımıza başlıyoruz. Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'ın 19 yılda çıtayı yüksek bir yere taşımasıyla birlikte bayrağı oradan devralma konusunda seçim çalışmalarına başlıyoruz. Tüm çalışmalarımızı, tüm projelerimizi Büyükşehri kazanmamız durumunda icraat programlarımıza alacağız. O çıtayı çok yüksek bir yere taşıma konusunda startımızı vermiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Potansiyelleri harekete geçireceğiz"

Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanı içerisinde daha çok bilinen alt yapı, kentsel dönüşüm, ulaşım gibi problemlerin halledilmesini normal bir fonksiyon olarak gördüklerini belirten Demir şöyle devam etti: "31 Mart seçimlerinden sonra büyükşehir belediyelerine yeni bir fonksiyonların yüklenme arifesine geldiğimizi burada ifade etmek istiyorum. Artık sanayide, ticarette, ihracatta, iletişimde, bilgi gelişiminde kentin tüm potansiyellerini harekete geçirecek onlara katkı sağlayan, tüm insanların potansiyellerini enerjiye, ekonomiye, dönüştüren, refahı yükselten bir özellik arz edecek. Biz de çalışmalarımızı buna göre yürütüyoruz. Bunlarla ilgili projelerimizi ve programlarımızı önümüzdeki dönemde açıklayacağız."

"Ön planda bir belediyecilik anlayışı Samsun'da gerçekleştireceğiz"

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde en önemli özelliğinin gönüllere dokunan, insanı mutlu eden, halkıyla bütünleşen ortak aklı ortaya koyan tüm enerjileri, tüm bilgileri tüm arzuları enerji ve sinerjiye dönüştüren belediyecilik anlayışını ön plana çıkartmak olduğunun altını çizen Demir, "Bu konuda biz ön planda bir belediyecilik anlayışı Samsun'da gerçekleştireceğiz. Şehrimiz, Kuzey Anadolu'nun en önemli şehri. Samsun'un potansiyelleri o kadar yüksek ve değerli ki, Türkiye haritasını duvara astığınızda Samsun, Türkiye'yi taşıyacak bir potansiyel olarak gözüküyor. İnşallah 31 Mart seçimlerinin ardından sorumluluk almamız durumunda Büyükşehir Belediyesi yetki ve imkanlarıyla birlikte bunu çok daha ön plana çıkartan bariz net bir şekilde hem şehrimizin ekonomisine hem de ülkemizin geleceğine yansıtma noktasında çok ciddi çalışmalarımız olacak. Artık belediyecilik normal alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin dışında üstelenecek olduğu fonksiyonlarla birlikte nitelikli insanlarla etik ve ahlaki değerlerle birlikte hizmet üretmek durumunda olan bir belediyecilik anlayışını da Türkiye'de çok ciddi anlamda mesafe kat etmesinde, örneklik oluşmasında katkı sağlama noktasında programlarımız olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 100 bir katılımı inşallah gerçekleştirecek şeklinde programlarımızı hazırlıyoruz"

Belediyeleri yönetirken tam bir katılımcılığı gerçekleştirecek şekilde programlar yaptıklarını bildiren Demir, "1 milyon 300 bin insanımızdan gelebilecek olan her talep mutlaka belediye yönetimiyle değerlendirmeye alınacak. Onun karşılığında mutlaka dönüş sağlanarak yüzde 100 bir katılımı inşallah gerçekleştirecek şeklinde programlarımızı hazırlıyoruz. Parlamento dönemindeki yaptığımız çalışmalarından çok daha fevkinde, çok daha enerjik, çok daha şehrimize katkı sağlayarak Türkiye'nin gündeminde örnek oluşturabilecek bir belediyecilik anlayışını inşallah Samsun'da gerçekleştireceğiz. Hepimiz bunun heyecanın duyalım" açıklamasında bulundu.

Toplantıda ayrıca, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ve AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman kısa bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Milletvekilleri, Demir'e çiçek takdim etti. Toplantıya ayrıca, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ve teşkilat yönetimi katıldı. - SAMSUN