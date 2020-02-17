Demir madeninde göçük: 1 yaralı
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Demir madeninde göçük: 1 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde demir madeninde meydana gelen göçükte bir kişi yaralandı.

17.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:05
Demir madeninde göçük: 1 yaralı

'nin ilçesinde demir madeninde meydana gelen göçükte bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Delialiuşağı mahallesinde bulunan demir madeninde iş makinesi ile kazı yapan bir işçi, meydana gelen göçük sonrasında yaralandı. Yaralı işçi, arkadaşlarının da yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.


Yaralı işçi, 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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